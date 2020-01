Mai più colpevoli impuniti. Con la riforma Bonafede chi sbaglia paga davvero. Parla il capogruppo M5S, Crippa: “L’imprenditore svizzero senza vergogna” (Di sabato 25 gennaio 2020) Certi temi non possono che incrociare la cronaca giudiziaria con la politica. Non fa eccezione il caso del rinvio a giudizio dell’imprenditore Stephan Ernest Schmidheiny (leggi l’articolo) che, però, presenta la spiacevole caratteristica di un violento e ingiustificato attacco frontale da parte di un imputato sia alla giustizia che ai cittadini italiani. Una brutta storia su cui è intervenuto il capogruppo dei 5 Stelle alla Camera e sottosegretario al Ministero dello sviluppo economico, Davide Crippa, deciso a fare in modo che casi simili non si ripetano mai più. Nell’udienza del processo bis a carico dell’ex presidente di Eternit, Stephan Schmidheiny, è spuntata un’intervista in cui questi affermava: “l’Italia è un Paese fallito e non ho intenzione di vedere una prigione italiana dall’interno”. Che impressione le fanno queste parole considerato che l’imprenditore era stato ... lanotiziagiornale

