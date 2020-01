Maestra uccisa a Valenza: Ambra trovata seminuda e con il cranio fracassato, emergono le prime certezze (Di sabato 25 gennaio 2020) Maestra uccisa a Valenza: la cittadina in provincia di Alessandria è sconvolta. Una giovane donna di 41 anni ieri è stata trovata cadavere in casa dal marito, intorno alle ore 13. La scena del ritrovamento agli inquirenti sopraggiunti ha lasciato pochi dubbi: si è trattato di un omicidio. La vittima era seminuda e con il cranio fracassato. Sebbene ancora la dinamica omicidiaria sia da ricostruire, dalle prime indiscrezioni trapelate l’ipotesi della rapina finita male sarebbe da escludere. Sarà l’esito della autopsia, disposta con urgenza, a dire di più sulla dinamica omicidiaria. Ambra uccisa in casa: avrebbe aperto la porta al suo assassino Ambra Pregnolato, questo il nome della Maestra uccisa, sarebbe stata aggredita violentemente e colpita alla testa, ma al momento non vi sarebbe traccia dell’arma del delitto, ammesso che ne sia stata utilizzata una. Non si esclude ... urbanpost

