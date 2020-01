Maddaloni celebra i 100 anni dalla nascita di San Salvatore d’Angelo (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiStamane, la Fondazione Villaggio dei Ragazzi ha avviato le celebrazioni in onore dei 100 anni dalla nascita di don Salvatore d’Angelo, sacerdote maddalonese fondatore dell’Opera Benemerita realizzata nel 1946 per dare assistenza e istruzione ai minori resi bisognosi dalle vicissitudini del secondo grande conflitto (1939 – 1945). In una gremitissima Chiesa di Santa Maria della Pace, sita all’interno della Fondazione, infatti, alle ore 10.30, si è tenuta una solenne concelebrazione eucaristica presieduta da S.E. Rev.mo Mons. Giovanni D’Alise, Vescovo della Diocesi di Caserta. A concelebrare sono stati: don Enzo Carnevale, Rettore della Basilica Minore del Corpus Domini, don Edoardo Santo, Parroco della Chiesa dei Cappuccini, don Leonardo Cuccurullo, Rettore della Chiesa dell’Annunziata, don Matteo Coppola, Parroco della Chiesa di ... anteprima24

Maddaloni celebra Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Maddaloni celebra