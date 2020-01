Macedonia del Nord, bufera sull’ex premier sponsor dell’Ue (Di sabato 25 gennaio 2020) Mentre il parlamento della Macedonia del Nord ratificherà il protocollo di adesione alla Nato l’11 febbraio, il giorno prima del suo scioglimento in vista delle elezioni anticipate del 12 aprile aprile, scoppia la bufera sull’ex premier socialdemocratico Zoran Zaev, dimessosi dalla carica lo scorso 3 gennaio. Secondo la narrazione ufficiale, la decisione di Zaev sarebbe da ascrivere al rifiuto dell’Ue di fissare una data per l’apertura di negoziati di adesione con la Macedonia. Dietro quelle dimissioni, però, potrebbe esserci dell’altro. La Verità, infatti, scrive di aver “preso visione di centinaia di documenti, controllato l’autenticità dei fatti e assicurato la massima sicurezza alle fonti” e annuncia la pubblicazione di stralci di “documenti in mano alla procura macedone che ipotizzerebbero per Zaev reati di corruzione e attività legate al ... it.insideover

