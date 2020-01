Lutto nel mondo del calcio, la Fiorentina piange un personaggio storico [NOME, FOTO e VIDEO] (Di sabato 25 gennaio 2020) Lutto nel mondo del calcio, più precisamente in casa Fiorentina. Si è spento infatti Narciso Parigi, musicista, artista e tifoso che ha portato il NOME di Firenze e della Fiorentina nel mondo con la sua voce grazie alla ‘Canzone Viola’. Sul sito ufficiale del club il presidente Rocco Commisso e tutta la Fiorentina hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di Parigi nato a Campi Bisenzio nel 1927. Di seguito, le FOTO e i VIDEO che il profilo Twitter viola gli ha voluto dedicare in suo ricordo. “Avevo finito di incidere il disco e ancora due ore con l’Orchestra così dissi: vi insegno una canzone…” Grazie #NarcisoParigi. “Per sempre di Firenze vanto e gloria” pic.twitter.com/cDKrbkE2qF — ACF Fiorentina (@acfFiorentina) January 25, 2020 “Garrisca al vento il labaro viola…” Grazie ... calcioweb.eu

