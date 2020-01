"Luca aveva scoperto qualcosa di sbagliato. Anastasiya gli ha scavato la tomba" (Di sabato 25 gennaio 2020) Anastasiya ha “scavato la tomba” a Luca Sacchi e per questo deve pagare: ne è convinto Alfonso, il padre del giovane ucciso a Roma, che in un’intervista al Messaggero, rivela il suo punto di vista sulla vicenda, alla luce degli ultimi risvolti delle indagini. E’ convinto che “Luca avesse scoperto qualcosa di sbagliato” e che stesse cercando solo di aiutare la sua ragazza”: “Da dopo l’estate - dice - Nastia era cambiata moltissimo”. Ora si augura il massimo della pena per chi ha responsabilità materiali e morali per la morte del figlio. «È il minimo a cui posso ambire. Mio figlio non me lo ridarà nessuno. Se a loro, invece, danno dieci o vent’anni quando usciranno, avranno ancora il tempo per rifarsi una vita. Mio figlio invece no. Luca una vita non se la potrà rifare ... huffingtonpost

