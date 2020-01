Livorno: Donzelli (Fdi), ‘solidarietà a Marcella Amadio’ (Di sabato 25 gennaio 2020) Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “Hanno postato sul suo profilo Facebook immagini delle persone appese a piazzale Loreto e insultata per il suo aspetto fisico. Motivo? Marcella Amadio, esponente livornese di Fratelli d’Italia, aveva preso posizione contro la scelta del sindaco Luca Salvetti di ospitare e sostenere la manifestazione del gay pride a Livorno. E’ la solita sinistra, così ‘democratica’ che se non sei d’accordo ti minacciano di morte. Da parte mia e di tutti noi di Fratelli d’Italia esprimiamo a lei la nostra solidarietà”. Lo afferma il deputato e responsabile Organizzazione del partito, Giovanni Donzelli. “Parlano di ‘discriminazioni’ e poi offendono persone solo perché da loro ritenute ‘brutte’, come si legge in molti commenti ad un post pubblicato su Facebook dalla Amadio- aggiunge il ... calcioweb.eu

