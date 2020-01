LIVE Venezia-Virtus Bologna 55-63, Serie A basket 2020 in DIRETTA: +8 V Nere prima degli ultimi 10 minuti (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-67 TRIPLA DI DAYE, parziale di 6-0 in favore della Reyer che porta Sasha Djordjevic a chiamare time-out. STOPPATA DI WATT su Markovic in entrata, possesso Venezia. 60-67 BRAMOS!!! Non si arrende Venezia, trascinata dal suo capitano, tripla centrale dell’ex Panathinaikos. Per il greco 21 punti fino a qui (5/6 da due e 3/5 da tre). 57-67 2/2 Teodosic. Quarto fallo personale di Stone che in ritardo su Teodosic manda il serbo in lunetta. 57-65 Risposta immediata di Milos Teodosic che batte Watt nell’uno contro uno e ristabilisce le distanze tra le V Nere e gli orogranata. 57-63 Chappell con un tiro difficilissimo in contro-tempo! INIZIA L’ULTIMO PERIODO! 21.54 Il parziale del terzo periodo è di 16-19 in favore della Virtus Bologna che inizierà gli ultimi dieci minuti con un vantaggio di 8 punti. FINISCE IL TERZO ... oasport

