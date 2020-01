LIVE Venezia-Virtus Bologna 0-0, Serie A basket 2020 in DIRETTA: inizia il big-match del Taliercio, Reyer senza Tonut (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 TRIPLA di Giampaolo Ricci, dopo il primo canestro in appoggio, grande avvio per l’ex Vanoli Cremona. 2-2 Semigancio di Watt. 0-2 Recupera la difesa della Virtus, dall’altra parte assist di Teodosic che scarica per Ricci, primi due punti della partita per il numero 11 della Virtus. Palla a due vinta dalla Reyer, primo attacco orogranata. inizia LA GARA! 20.28 QUINTETTI TITOLARI: Venezia: Stone, Chapell, Bramos, Vidmar, Watt ; Virtus Bologna: Markovic, Ricci, Weems, Teodosic, Gamble. 20.25 Presentazione delle squadre in corso al PalaTaliercio, gli arbitri della gara saranno: Manuel Mazzoni, Christian Borgo e Guido Federico Di Francesco. 20.20 Oltre a Venezia-Virtus Bologna in questo sabato sera di Serie A si giocheranno anche Sassari-Trento (clicca qui per seguire la DIRETTA LIVE) e Reggiana-Cantù, con palla a due prevista ... oasport

