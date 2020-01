LIVE Sport Invernali, DIRETTA 25 gennaio. Tripletta italiana nella discesa di Bansko! Ora Kitz (Di sabato 25 gennaio 2020) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 25 gennaio). Ci aspetta una giornata davvero di fuoco con tantissimi appuntamenti da non perdere, l’Italia si giocherà delle carte molto importanti. La Coppa del Mondo di sci alpino offrirà ben due discese: gli uomini saranno impegnati sulla mitica Streif a Kitzbuhel, le donne gareggeranno a Bansko dove Federica Brignone, Marta Bassino, Nicol Delago puntano molto in alto. Proseguono gli Europei di pattinaggio artistico dove Charlene Guignard e Marco Fabbri si giocano il podio nella danza, grande spettacolo agli Europei di short track dove Arianna Fontana e Martina Valcepina saranno assolute protagoniste. Attenzione poi alle staffette miste del biathlon e allo snowboard: PSL a Piancavallo con Roland Fischnaller per ipotecare la Sfera di Cristallo, snowboardcross a Big White con Michela Moioli a caccia di ... oasport

