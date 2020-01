LIVE Sport, DIRETTA 25 gennaio: tutte le notizie di oggi in tempo reale (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 25 gennaio: orari e programma Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi Sportivi in programma oggi, sabato 25 gennaio 2020. Si prospetta una giornata ricca di Sport nella quale non ci si annoierà di certo. Fari puntati sugli Australian Open. Rafael Nadal affronterà il connazionale Pablo Carreno Busta. L’asso spagnolo vorrà raggiungere i suoi rivali Novak Djokovic e Roger Federer al prossimo turno. L’ostacolo, sulla carta, dovrebbe essere alla portata del fuoriclasse di Manacor, ma non saranno ammesse distrazioni. Lo stesso discorso varrà per il russo Daniil Medvedev che affronterà Alexei Popyrin. Il tennista dell’Est vuol rappresentare il riferimento del “nuovo che avanza” e, viste le uscite di scena di tanti Next Gen, il moscovita non vorrà tradire le attese. ... oasport

OA_Sport : LIVE Australian Open 2020, risultati 25 gennaio in DIRETTA: c’è Nadal, insidia Popyrin per Medvedev - GenovaOn : Rafael Nadal vs Pablo Carreno Busta LIVE: aggiorna il punteggio dal terzo round dell'Australian Open - zazoomnews : LIVE Sport DIRETTA 24 gennaio: Fabio Basile vince a Tel Aviv! Fognini agli ottavi degli Australian Open Brignone se… -