LIVE Sport, DIRETTA 25 gennaio: Italia superlativa negli sport invernali. Spagna sul tetto d’Europa nella pallanuoto femminile (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo sport e gli eventi del 25 gennaio: orari e programma 20.37 PALLANUOTO FEMMINILE – La Spagna batte per 13-12 la Russia e si laurea campione d’Europa, mentre la medaglia di bronzo va all’Ungheria, che sconfigge l’Olanda per 10-8. 19.00 SLITTINO – Bruttissimo infortunio per Lorenz Koller, la stagione per l’austriaco e per il suo compagno di doppio Thomas Steu finisce qui. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 18.49 SALTO CON GLI SCI – La Germania trionfa per la quarta volta nella storia nella gara a squadre di Coppa del Mondo a Zakopane. Tutto facile per i teutonici. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 18.38 PALLANUOTO – Va alle padrone di casa dell’Ungheria la medaglia di bronzo agli Europei di Budapest. Battuta l’Olanda in rimonta nella finalina. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA ... oasport

