LIVE Sport, DIRETTA 25 gennaio: Italia superlativa negli sport invernali. In serata arriva la doppietta Moioli-Visintin (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo sport e gli eventi del 25 gennaio: orari e programma 22.55 SNOWBOARDCROSS – Pochi secondi di pausa, il tempo di un respiro e poi è di nuovo esultanza per l’Italia dello snowboardcross. Trionfo tricolore nella tappa canadese di Coppa del Mondo sulle nevi di Big White: dopo Michela Moioli arriva la bellissima vittoria di Omar Visintin. Un capolavoro del 30enne nativo di Merano, tornato al successo nel massimo circuito internazionale a due anni dall’ultima affermazione, quella in Turchia di Erzurum nel 2018. Quinta vittoria a LIVEllo individuale in carriera per l’altoatesino. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 22.50 SNOWBOARDCROSS – Ancora una volta due Italiane sul podio: da Cervinia a Big White la storia non cambia. Michela Moioli trova la seconda vittoria consecutiva nella Coppa del Mondo di ... oasport

