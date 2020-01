LIVE Sport, DIRETTA 25 gennaio: Camila Giorgi eliminata negli Australian Open, Nizzolo si impone nel Tour Down Under (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 25 gennaio: orari e programma 8.56 VELA – Ancora una giornata di vento leggero e ballerino per concludere le regate di selezione alla Medal race delle Hempel World Cup Series di Miami. Nelle classi 470 maschile e femminile solo una delle tre regate in programma è stata portata a termine. Ci saranno due equipaggi azzurri nella Medal Race del 470 femminile. Elena Berta e Bianca Caruso tagliano il traguardo in quinta posizione dopo essere state in terza e mantengono la medesima posizione in classifica generale. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 8.50 CICLISMO – Nottata davvero esaltante per i coloro italiani in terra Australiana. È andata in scena la quinta tappa del Tour Down Under 2020, di 149,1 chilometri da Glenelg a Victor Harbor: ennesima volata di questo inizio di stagione, questa volta a ... oasport

