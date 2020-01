LIVE Snowboard cross, Coppa del Mondo Big White 2020 in DIRETTA: cominciano gli ottavi di finale maschili! (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:01 Cominciata la Heat 1! 20:58 Tra pochissimo prenderà il via il primo ottavo di finale maschile: si affronteranno il nostro Sommariva, lo spagnolo Eguibar, lo statunitense Kearney e lo svizzero Watter. 20:55 I rivali da tenere d’occhio su tutti in campo maschile sono: Alessandro Hämmerle, Cameron Bolton ed anche il padrone di casa Éliot Grondin. Al femminile attenzione alla detentrice della Coppa Eva Samková, la francese Chloe Trespeuch e l’australiana Belle Brockhoff. 20:50 Lo start è confermato per le ore 21 italiane, mezzogiorno in punto in terra canadese. 20:45 Subito dopo ci saranno i quarti di finale femminili, con le nostre Michela Moioli e Sofia Belingheri (Heat 3) e Raffaella Brutto (Heat 4). 20:40 Si partirà con gli ottavi di finale maschili con tanti azzurri in gara: Lorenzo Sommariva (Heat 1), Omar Visintin (Heat ... oasport

