LIVE Sci alpino, Discesa Kitzbuehel 2020 in DIRETTA: il giorno della Streif, Casse e gli azzurri per onorare Paris (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST della Discesa DI KITZBUHEL CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE della Discesa DI BANSKO DALLE 10.15 (DOMENICA 25 GENNAIO) Le parole di Mattia Casse – L’analisi su Mattia Casse – Le pagelle di ieri – La cronaca del SuperG – La classifica della Coppa del Mondo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa di Kitzbuhel, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020. Signore e signori, siamo giunti alla gara più attesa di tutta la stagione. Vista l’assenza di Giochi Olimpici o Mondiali, quindi, la Discesa sulla mitologica Streif prende il primo posto nella lista delle gare più imperdibili della annata. Si partirà alle ore 11.30 con la Discesa, per uno spettacolo come sempre unico. Purtroppo, come ormai è ben noto, non sarà al via il “Re della Streif”, ... oasport

MasashiKohmura : RT @OA_Sport: LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km pursuit Nove Mesto 2020 in DIRETTA: Al via la gara maschile, Bolshunov difende il primato. Joha… - MasashiKohmura : RT @OA_Sport: LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km pursuit Nove Mesto 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - azzurro_di_sci : RT @raceskimagazine: Innerhofer sorride: «Ma poco soddisfatto, voglio tornare tra i primi: ci vediamo a Garmisch» -