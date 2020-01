LIVE Sci alpino, Discesa Bansko 2020 in DIRETTA: tripletta epica! Curtoni, Bassino, e Brignone sul podio. Elena: “La svolta della mia carriera” (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA Discesa DI Bansko: tripletta ITALIANA VIDEO LA GARA DI ELENA Curtoni, VINCITRICE DELLA Discesa DI Bansko LE DICHIARAZIONI DI ELENA Curtoni: “LA SVOLTA DELLA MIA CARRIERA” VIDEO LA GARA DI MARTA Bassino, SECONDA NELLA Discesa DI Bansko LE DICHIARAZIONI DI MARTA Bassino: “HO FATTO UN PENSIERINO ALLA VITTORIA” VIDEO LA GARA DI FEDERICA BRIGNONE, TERZA NELLA Discesa DI Bansko LE DICHIARAZIONI DI FEDERICA BRIGNONE: “HO BUTTATO VIA LA VITTORIA” QUANTI SOLDI HANNO GUADAGNATO LE ITALIANE CON LA tripletta? LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO FEMMINILE, BRIGNONE SECONDA 12.01 Si chiude qui la nostra DIRETTA, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OASport. 11.58 In classifica generale Mikaela Shiffrin comanda con 1125 punti davanti alla nostra Federica Brignone (855) e alla ... oasport

