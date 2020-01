LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2020 in DIRETTA. Quarto posto e applausi per Guignard/Fabbri. Sinitsina/Katsalapov detronizzano Papadakis/Cizeron. Dalle 18.30 Alessia Tornaghi (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.51: Sono quarti Guignard/Fabbri con un punteggio nel libero di 120.92 (66.20+54.72) per un totale di 205.58 che non permette agli azzurri di salire sul podio 16.47: Non si possono rimproverare nulla Charlene Guignard e Marco Fabbri che hanno disputato una gara molto positiva, gli altri oggettivamente sono stati superiori e ameno di sorprese arriverà il Quarto posto previsto 16.46: Molto bene gli azzurri nella prima parte della prova 16.43: Si chiude la gara con l’attesissima prova della coppia azzurra, terza nel programma corto, bronzo un anno fa, Charlene Guignard, originaria di Brest, 30 anni e Marco Fabbri, milanese, 31 anni, allenati a Milano da Barbara Fusar Poli e Roberto Pelizzola. Si esibiscono su un medley di pezzi di David Bowie: Space Oddity interpretato da Amanda Palmer Jherez Bischoff, Life on Mars? interpretato da ... oasport

