LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2020 in DIRETTA: Guignard-Fabbri, lotta per la medaglia! Tessari/Fioretti perdono qualche posizione. Alessia Tornaghi per sognare (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00: Prova solo apparentemente positiva dagli azzurri, un po’ penalizzati dalla giuria, anche loro si aspettavano un punteggio più alto 14.57: Gli azzurri Tessari/Fioretti totalizzano nel libero un punteggio di 96.82, per 3 centesimi sotto il season’s best (53.89+42.83) sono sesti con 163.62. Potrebbero perdere tre posizioni, visto che mancano ancora le migliori dieci coppie del corto 14.56: C’è soddisfazione in casa Italia a fine gara 14.54: Prova apparentemente senza sbavature degli azzurri nella prima parte di gara 14.51: Ora la prima coppia italiana in gara, 13mi dopo il programma corto, Jasmine Tessari, 23 anni di Basiglio e Francesco Fioretti, 26 anni di Massa di Somma, allenati da Barbara Fusar Poli e Roberto Pelizzola. Sono stati 14mi allo scorso Europeo e 24mi ai Mondiali, si esibiscono su un medley di Beth ... oasport

