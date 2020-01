LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2020 in DIRETTA: Guignard-Fabbri, lotta per la medaglia! Alessia Tornaghi per sognare (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della free dance – La presentazione del free program femminile – Programma, orari, startlist di oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2020 di Pattinaggio artistico (oggi sabato 25 gennaio). A Graz (Austria) si conclude la rassegna continentale con l’assegnazione degli ultimi titoli, ovvero quello dell’individuale femminile e quello delle coppie di danza. L’Italia sogna in grande con Charlene Guignard e Marco Fabbri che sono pronti a graffiare nella free dance: gli azzurri sono eccellenti terzi dopo il primo segmento di gara, hanno incantanto nella rhythm dance e oggi pomeriggio vogliono fare saltare il banco. La nostra coppia ha tutte le carte per volare e per ripetere il bronzo dell’anno scorso, la battaglia con i russi Alexandra Stepanova e Ivan Bukin che inseguono ... oasport

