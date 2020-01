LIVE Dinamo Sassari-Trento 74-78, Serie A basket in DIRETTA: i padroni di casa cercano la rimonta a 5′ dalla fine (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74-83 KNOX! Ennesima reazione positiva di Trento a un rientro Dinamo, time out Pozzecco con 3’42” da giocare. Alessandro Gentile stoppa suo fratello Stefano! 74-81 FORRAY! Brucia la retina dall’arco, +7 Trento! Stoppata bestiale di Knox su Jerrells, la terza della sua partita! 74-78 IL PASSAGGIO SCHIACCIATO DI JERRELLS PER LA SCHIACCIATA DI COLEBY! Si riavvicina Sassari, time out Brienza a poco più di 5′ dalla fine. 72-78 Tripla di Jerrells, che a 6 minuti dal termine dice: “Io, qui, non mollo!” 69-78 Lacrima dalla media dopo aver corso verso la linea centrale di penetrazione di Forray! 69-76 Accorcia Sassari ancora con Stefano Gentile! 67-76 Segna Mian al limite dei 24, dalla media. 67-74 2/2 Jerrells. Jerrells cerca la penetrazione, trova il terzo fallo di Kelly e due tiri liberi. 7’48” alla ... oasport

Pianeta_Basket : LIVE LBA - Dinamo Sassari vs Aquila Trento 2° quarto - zazoomnews : LIVE Dinamo Sassari-Trento 19-26 Serie A basket in DIRETTA: primo quarto ad altissime percentuali per gli ospiti -… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Trento Serie A basket in DIRETTA: prosegue la rincorsa alla vetta dei sardi - #Dinamo #Sassari… -