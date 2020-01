LIVE Biathlon, staffetta mista Pokljuka 2020 in DIRETTA: Francia e Norvegia già davanti con la Germania. Italia ai piedi del podio (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.28 Johannes ha deciso che è il momento di affondare il colpo e prova l’allungo. 5″ su Desthieux e addirittura 9″ su Kuehn che pare più in difficoltà del solito sugli sci. 15.26 Sbagliano entrambi due volte i leader e Kuehn li riacciuffa con lo zero. Tornano insieme le tre nazioni davanti. Windisch ne manca due e si complica molto la battaglia per il quarto posto provvisorio visto lo zero rapido del ceco Krcmar. 15.25 Boe resta con Desthieux, adottando una tattica conservativa, e i due non allungano nemmeno su Kuehn. Serie a terra in arrivo. 15.23 Windisch si è portato rapidamente in quarta posizione scavalcando Bauer e Landertinger. Il distacco scende a 32″, ottimo avvio dell’altoatesino. 15.22 Johannes Boe in un attimo si è riportato sul francese mentre Kuehn ha deciso di non seguire le code del ... oasport

zazoomnews : LIVE Biathlon single mixed relay Pokljuka 2020 in DIRETTA: la Francia vince in solitaria storico secondo posto per… - zazoomblog : LIVE Biathlon single mixed relay Pokljuka 2020 in DIRETTA: la Francia vince in solitaria Norvegia giù dal podio -… - OA_Sport : LIVE Sport Invernali, DIRETTA 25 gennaio! Un sabato di fuoco con Brignone, snowboard, biathlon e sci di fondo! -