LIVE Biathlon, single mixed relay Pokljuka 2020 in DIRETTA: la Francia vince in solitaria, storico secondo posto per l’Estonia. Disastro azzurro (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 Si chiude qui dunque la DIRETTA LIVE di questa single mixed, alle 15.00 non perdetevi la staffetta mista tradizionale, sempre qui su OA Sport. Buon proseguimento. 13.58 Vittozzi arriva adesso con passo da allenamento, giustamente. 19esima posizione a 3’12 per i due azzurri, condizionati da una precoce caduta di Bormolini ma per nulla brillanti neanche dopo. 13.56 Norvegia clamorosamente decima, Knotten in grande difficoltà nel finale. 5° Ucraina a 29″, poi Svizzera e Lettonia. Germania; Svezia e Russia fuori dalle 10. Che staffetta imprevedibile! 13.55 Va a vincere la Francia in scioltezza grazie ad Anais Bescond, dietro è Oja a regalare uno storico podio all’Estonia! Hauser terza, battuto il Canada. 13.54 Italia 19esima a 3’13” intanto con altri due errori di Lisa. 13.53 Sono insieme Hauser Oja e Lunder. ... oasport

