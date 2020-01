Lille-PSG, Ligue 1: pronostici, analisi e probabili formazioni (Di sabato 25 gennaio 2020) Lille-PSG è una partita della ventunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 21: pronostici, analisi e probabili formazioni. Lille – PSG domenica ore 21:00 Il Lille sta costruendo le proprie fortune su un ottimo rendimento interno: ha conquistato in casa ben ventisei dei trentuno punti finora totalizzati in questa edizione della Ligue 1. Stavolta, però, la formazione allenata da Christophe Galtier troverà di fronte a sé una squadra incontenibile in trasferta: il Paris Saint Germain, infatti, è uscito vittorioso dalle ultime sette partite esterne ufficiali, compresa quella disputata mercoledì scorso sul campo del Reims, in cui ha fornito una nuova dimostrazione di forza e si è qualificato per la finale della Coupe de la Ligue. Più in generale, il PSG esibisce ormai da tempo una netta superiorità nei confronti di ... ilveggente

