L’esperimento dell’uomo per comprare gli animali domestici

La maggior parte delle famiglie, sa molto bene cosa vuol dire vivere con un animale domestico, cane o gatto. Riescono a donare amore, gioia ed affetto, infatti nessuno poi riesce più a farne a meno. Diventano veri e propri membri della famiglia e nessuno riesce più ad immaginare la vita senza di loro. Proprio per questo motivo, un uomo ha deciso di fare un esperimento, ma il risultato è stato davvero geniale. Nessuno l'avrebbe mai potuto immaginare. Il ragazzo ha deciso di andare in giro nella sua città, nel parco in cui tutti portano i loro animali domestici, con una valigetta. In quest'ultima, all'interno, c'erano centomila dollari, che servivano per fare uno scambio. L'uomo, ad ogni amico umano, ha offerto il denaro in cambio del loro cucciolo. Molte persone sono rimaste a bocca aperta da questa richiesta, poiché non accade spesso di trovare una ...

