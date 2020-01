L’esilarante monologo di Valerio Mastandrea sui genitori | VIDEO (Di sabato 25 gennaio 2020) L’esilarante monologo di Valerio Mastandrea sui genitori VIDEO Ospite di Propaganda Live, l’attore Valerio Mastandrea ha proposto un nuovo ed esilarante monologo di Mattia Torre sui genitori, il cui VIDEO è già diventato virale sul web. L’interprete è intervenuto nel corso del programma ideato e condotto da Diego Bianchi, la cui puntata è andata in onda nella serata di venerdì 24 gennaio, per presentare il film Figli, di cui è protagonista insieme a Paola Cortellesi. “Figli”: il monologo cult di Mattia Torre diventa un film Nel suo intervento, Mastandrea prende di mira i genitori, i quali vengono divisi in diverse categorie, ognuna delle quali presenta degli esilaranti difetti. La pellicola, attualmente nei cinema, nasce da un altro monologo di Mattia Torre, dal titolo “I figli ti invecchiano”, che era stato interpretato sempre da Valerio Mastandrea ... tpi

