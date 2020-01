Le sardine non sono un partito quando prenotano la piazza di Bibbiano, ma lo sono quando annunciano il sabato al Papeete (Di sabato 25 gennaio 2020) Due pesi e due misure per le sardine. Queste ultime avevano annunciato un evento di chiusura della campagna elettorale al Papeete, una sorta di luogo simbolo della narrazione politica di Matteo Salvini. Dalla spiaggia di Milano Marittima, infatti, il leader della Lega, in agosto 2019, aveva fatto cadere il governo, picconando definitivamente l’alleanza con il Movimento 5 Stelle. Il comune di Cervia, tuttavia, ha negato il permesso per la manifestazione delle sardine, «perché rientra nei termini di un comizio elettorale di propaganda diretta o indiretta». LEGGI ANCHE > Le sardine sfrattate da Bibbiano: «Lasciate la piazza a Salvini» sardine, vietato il bagno al Papeete il 25 gennaio Un atteggiamento che sorprende, secondo il fondatore del movimento Mattia Santori, se si guarda soprattutto a quanto accaduto qualche giorno fa, il 23 gennaio, in occasione della doppia ... giornalettismo

