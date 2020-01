Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani: nubi diffuse su gran parte d’Italia (Di sabato 25 gennaio 2020) Il tempo previsto sull’Italia per domani, domenica 26 gennaio, secondo il servizio Meteo dell’Aeronautica Militare. Nord: cielo molto nuvoloso o coperto con qualche residuo piovasco al mattino su basso Veneto, Liguria orientale e debolissime nevicate sulle Alpi occidentali oltre i 1.900 metri. Graduale miglioramento dalla mattinata su pianura piemontese, Lombardia e Triveneto, mentre altrove rimarrà della nuvolosità diffusa; locali banchi di nebbia e foschie dense attese dalla sera sulla pianura veneta. Centro e Sardegna: annuvolamenti compatti sulle regioni peninsulari con locali e deboli precipitazioni su aree tirreniche ed appenniniche, anche a carattere di rovescio o temporale sul settore costiero. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni prima di nuove formazioni nuvolose serali. Sulla Sardegna iniziali velature in diradamento mattutino; dalla serata aumento della ... meteoweb.eu

