Le due carte finali di Bonaccini: l’appello agli elettori M5s e il suo “doppio” Gene Gnocchi – Il video (Di sabato 25 gennaio 2020) Gene Gnocchi prima imita Stefano Bonaccini e poi duetta con quello vero. È successo durante la chiusura della campagna elettorale del centrosinistra a Forlì, il 24 gennaio – l’ultimo giorno utile prima dell’inizio del silenzio elettorale. «Grazie per aver riempito il palasport, ho dovuto citofonarvi uno ad uno, spacciatori tunisini che non siete altro», ha rotto il ghiaccio il comico, all’apparenza identico al vero candidato. gnocchi BonacciniIl tuo browser non supporta il tag iframe Video di Forlì Today «La nostra è la regione con più pellegrini – ha aggiunto il finto candidato -, sono venuti da tutto il mondo per vedere le apparizioni della Borgonzoni. E invece al suo posto appare sempre uno con la felpa sporca di Nutella». E ancora Gnocchi in versione Bonaccini: «Come ho fatto a dimagrire così tanto? Ho lo stesso personal trainer di ... open.online

due carte Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : due carte