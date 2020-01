Laura Chiatti raggiunge il milione di follower e si spoglia - (Di sabato 25 gennaio 2020) Novella Toloni L'attrice ha festeggiato il raggiungimento di un milione di follower su Instagram pubblicando una foto in Senza veli per la gioia dei suoi fan Laura Chiatti non poteva fare regalo più gradito ai suoi follower. La fotografia condivisa su Instagram in cui si mostra in Senza veli in poche ore è diventata virale, entrando nei trend topic del popolare social network dedicato alle immagini. La celebre attrice umbra ha raggiunto il milione di follower sul suo account personale e per festeggiare l'importante traguardo ha deciso di mettersi letteralmente a nudo. Il maglione bianco scivola sul corpo e lascia Laura a seno scoperto, mentre lei con il braccio cerca di nascondere il decolté con espressione stupita. Lo scatto, pubblicato nel suo ultimo post, ha fatto impazzire i suoi fan che non potevamo non apprezzare la bellezza della 37enne. Difficilmente Laura Chiatti sceglie ... ilgiornale

