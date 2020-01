L’Arma cerca il carabiniere che ha contattato la signora Biagini per conto dello staff di Salvini (Di sabato 25 gennaio 2020) Giovedì scorso la signora Anna Maria Biagini ha detto di essere stata avvertita dallo staff della Lega dell’arrivo del Capitano: «martedì ho ricevuto una telefonata dal maresciallo dei Carabinieri che mi ha detto che sarei stata avvisata del suo arrivo da un collaboratore di Salvini. Si fidava ciecamente di me perché sapeva che ho tutto in mano sulla situazione dello spaccio in quartiere, foto e prove». L’Arma cerca il carabiniere che ha contattato la signora Biagini per conto dello staff di Salvini Il maresciallo in questione presumibilmente è quello citato dalla donna durante la sua passeggiata con il leader leghista dove la signora spiega che è il suo punto di riferimento per le denunce relative allo spaccio di droga. Rimane da chiarire a che titolo un militare dell’Arma si sia fatto coinvolgere in un’operazione di propaganda con diretta su Facebook e ... nextquotidiano

