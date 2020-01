L'Anm a Bonafede"Sanzioni ai magistrati? Irricevibili". Il 29 l'incontro tra le toghe e il ministro (Di sabato 25 gennaio 2020) Le Sanzioni ai magistrati sono “Irricevibili”. L’Anm lo sostiene fermamente e dice “no” ai tempi strozzati per i processi. Il sindacato delle toghe ribadirà questi concetti nell’incontro con il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in programma mercoledì 29. Sul tavolo la bozza di riforma del processo penale, nella quale, come ricorda il presidente Luca Poniz, “ci sono meccanismi che ci vedono favorevoli e che noi stessi avevamo offerto come possibili contributi”, ma “il brutale” contingentamento non venga fatto digerire come una contropartita alla riforma della prescrizione.Nei giorni scorsi la richiesta di una forte presa di posizione, attraverso una “mobilitazione” dell’Associazione contro il progetto di riforma sulla giustizia era arrivata da Area, il gruppo dei magistrati progressisti, ... huffingtonpost

