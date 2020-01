L’amica geniale, seconda serie: i primi due episodi in anteprima al cinema (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Novità interessante per gli amanti de L’amica geniale, serie tv tratta dalle opere di Elena Ferrante e curata di Edizioni E/O. Dal 27 al 29 gennaio infatti, i primi due appuntamenti della seconda stagione saranno trasmessi nelle multisale del Circuito Uci cinemas. Gli eventi del secondo libro “L’amica geniale. Storia del nuovo cognome” ripartono esattamente dalla fine della prima stagione. Lila (Gaia Girace) ed Elena (Margherita Mazzucco) hanno sedici anni e sentono di essere in un vicolo cieco. La prima si è sposata e, nel prendere il cognome del marito, sente una sensazione di smarrimento. Elena invece è una studentessa modella ma, durante il banchetto di nozze dell’amica, si rende conto di non stare bene né nel rione né fuori. Le due si ritrovano per una vacanza ad Ischia, dove incontrano una vecchia conoscenza ... anteprima24

