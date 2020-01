La satira del giorno: Zinga e le vittorie elettorali (Di sabato 25 gennaio 2020) Fonte foto: ilgiornale.itLa satira del giorno: Zinga e le vittorie elettorali 1Sezione: Cronache Giovanni Zola ilgiornale

davidefaraone : Non è satira, non è politica, non è giornalismo. Questa disgustosa vignetta apparsa ieri sulla pagina online del Fa… - MeryPoletti : RT @davidefaraone: Non è satira, non è politica, non è giornalismo. Questa disgustosa vignetta apparsa ieri sulla pagina online del Fatto Q… - gigidimeodirect : RT @davidefaraone: Non è satira, non è politica, non è giornalismo. Questa disgustosa vignetta apparsa ieri sulla pagina online del Fatto Q… -