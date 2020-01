LA GUERRA È FINITA, anticipazioni terza puntata di lunedì 27 gennaio (Di sabato 25 gennaio 2020) Nuovo appuntamento in prima serata su Rai 1 con la fiction La GUERRA è FINITA. Ecco anticipazioni e trama della terza puntata, in onda lunedì 27 gennaio 2020: Davide tenta di capire se Mattia faccia parte di un gruppo che ha compiuto vari crimini contro la popolazione civile. Miriam e Mattia si avvicinano sempre più, così come il giovane avvocato e Giulia, che Stefano invita a recarsi insieme a lui a un grande ballo in città per parlare di persona con la marchesa Tetenzi, presentandola come sua fidanzata. Giulia, nel Davide che ha sempre meno speranze di ritrovare il figlio Daniele, si avvicina sempre di più a lui…. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo LA GUERRA È FINITA, anticipazioni terza puntata di lunedì 27 gennaio su Tv Soap. tvsoap

