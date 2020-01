La conferenza stampa di Gattuso (Di sabato 25 gennaio 2020) L’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, ha parlato in conferenza stampa della partita di domani al San Paolo contro la Juventus. Cosa rappresenta la partita? Tanto. Dare continuità alla prestazione di 3 giorni fa. Ti viene il mal di testa a preparare questa partita. La juve crea tanto e ha tanti campioni e negli ultimi mesi mostra mano dell’allenatore. la coperta è corta, bisogna prepararla bene perché hanno tanta qualità. domani ci sarà tanto entusiasmo allo stadio, abbiamo il dovere di provare a fare grande partita per cercare l’entusiasmo. Mercoled’ abbiamo visto che il san paolo è componente importante per noi adesso. Chi soztiuità allan, koulibaly e mertens? Speriamo che Maksimovic domani ci sia a disposizione. Ieri ha fatto 45 minuti in campo, speriamo non succeda niente e diportarlo in panchina. Koulibaly ieri ha fatto lavoro di linea, speriamo per la ... ilnapolista

