La campagna elettorale di Borgonzoni si conclude dicendo che Bonaccini odia cani e gatti (Di sabato 25 gennaio 2020) Una volta si usava la locuzione ‘politica da bar’. Ora, nel nuovo Millennio, la definizione più adatta sembra poter essere ‘politica da zoo’. Capita sempre più spesso, infatti, che molti rappresentanti di partito – candidati o meno – decidano di utilizzare le foto in compagnia dei loro amici a quattro zampe per strappare teneri like social. Lo fanno tutti, da destra a sinistra, quasi senza eccezioni. Poi c’è chi decide addirittura di chiudere con questo tema la propria campagna elettorale, accusando anche il rivale di odiare cani e gatti. Lo ha fatto la candidata leghista in Emilia-Romagna: A poche ore dal silenzio elettorale, ecco la bufala Borgonzoni contro Stefano Bonaccini. LEGGI ANCHE > Perché abbiamo un problema se Jole Santelli dice che Berlusconi «può permettersi la battuta sessista» Erano le 23.28 di venerdì sera, a 32 minuti dallo scoccare della mezzanotte ... giornalettismo

