Karate, Premier League Parigi 2020: Italia in finale nel kata femminile a squadre! Deludono i big (Di sabato 25 gennaio 2020) Si è da poco conclusa la seconda giornata del primo appuntamento con la Premier League 2020 di Karate, di scena a Parigi durante questo fine settimana. La notizia più lieta per la spedizione azzurra giunge dal kata femminile a squadre, dove il terzetto tricolore ha conquistato un posto per la finalissima di domani. Un’altra nota positiva è l’ottima performance della giovanissima Pamela Bodei nei -68 kg, mentre i protagonisti più attesi, ossia Silvia Semeraro, Clio Ferracuti e Mattia Busato, hanno fornito delle prove al di sotto delle aspettative. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto successo sui tatami Parigini. DONNE kata: l’unica gioia della giornata azzurra giunge dal kata femminile, dove il terzetto composto da Carola Casale, Terryana D’Onofrio e Michela Pezzetti hanno guadagnato l’accesso alla finale di domani. Eccezionale la prova delle azzurre che ... oasport

