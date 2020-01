Juventus Women Guarino: «Tre punti pesanti, ma la squadra non mi è piaciuta»- VIDEO (Di sabato 25 gennaio 2020) Rita Guarino ha parlato in zona mista dopo il successo della Juventus Women contro il Sassuolo – VIDEO (-Dal nostro inviato) Rita Guarino ha parlato in zona mista dopo il successo della Juventus Women contro il Sassuolo per 2-1. Questo il commento del coach bianconero. «Tre punti importanti contro un Sassuolo ben messo in campo che stava passando un ottimo periodo di forma, quindi sono tre punti pesanti». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

