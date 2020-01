Juventus, Emre Can e De Sciglio esclusi dai convocati per il Napoli: indizio di mercato (Di sabato 25 gennaio 2020) Ci sono due assenze che fanno rumore in Napoli-Juventus. Maurizio Sarri non ha inserito nella lista dei convocati per il big match in programma domenica sera al San Paolo Emre Can e Mattia De Sciglio. Entrambi i calciatori sono al centro di insistenti voci di mercato relative ad un possibile addio a gennaio: se il primo piace al Borussia Dortmund e al Bayern, il secondo potrebbe finire al Psg in uno scambio con Kurzawa. fanpage

romeoagresti : Possibile primo contatto diretto in giornata tra la #Juventus e il #BorussiaDortmund per #EmreCan. I bianconeri att… - GoalItalia : Emre Can ? De Sciglio ? Entrambi non ci saranno per #NapoliJuve - Sport_Mediaset : #Milan, ipotesi #EmreCan in uscita dalla #Juventus. Il tedesco scottato dalla panchina in #CoppaItalia: i rossoneri… -