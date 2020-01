Judo: Matteo Marconcini si ferma agli ottavi nei -90 kg al Grand Prix Tel Aviv 2020, male tutti gli altri azzurri delle categorie pesanti (Di sabato 25 gennaio 2020) Si è concluso con una terza giornata abbastanza negativa il Grand Prix Tel Aviv 2020 per la Nazionale italiana di Judo, incapace di raggiungere il Final Block con i sette atleti in gara oggi nelle categorie più pesanti del programma. La selezione tricolore chiude così il primo torneo World Tour stagionale con un bilancio salvato dall’exploit di Fabio Basile, tornato per la prima volta sul gradino più alto del podio dopo la medaglia d’oro olimpica di Rio 2016. Il migliore azzurro del day-3 è stato indubbiamente Matteo Marconcini, impegnato nei -90 kg maschili con il sogno di rientrare in corsa per il pass olimpico in extremis. L’argento iridato del 2017 nei -81 kg si è sbarazzato all’esordio del padrone di casa israeliano Itay Golan per waza-ari ed in seguito al secondo turno ha avuto la meglio sul brasiliano Giovani Ferreira per ippon prima di cedere il passo ... oasport

Judo Matteo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Judo Matteo