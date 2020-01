Jennifer Lopez a luci rosse: senza veli, come mamma l’ha fatta [FOTO] (Di sabato 25 gennaio 2020) Jennifer Lopez è una diva, una di quelle donne iconiche il cui talento e la cui bellezza difficilmente verranno dimenticati. Attrice, cantante, produttrice e modella; una donna poliedrica e stupenda, a cui tutte vorrebbero somigliare. Oggi la vediamo in uno scatto super sexy… Lato b da paura In questa immagine, che fa parte di un servizio FOTOgrafico, a 50 anni la cantante ha posato quasi completamente nuda. Vediamo JLo coperta solo da un velo e il fisico scultoreo; il tutto è reso ancora più sexy dalla posa, la cantante infatti ha le mani sul lato b… wow! I fan, come sempre, sono impazziti! Tra complimenti, cuori e applausi, Jennifer è sempre la più amata. Chapeau! L'articolo Jennifer Lopez a luci rosse: senza veli, come mamma l’ha fatta FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

