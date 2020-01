Jennifer Aniston sorprende le fan di Friends e intervista Selena Gomez all’Ellen Show (video) (Di sabato 25 gennaio 2020) In perenne stato di grazia, reduce dalla vittoria di un SAG Award per il suo ruolo nella serie AppleTv The Morning Show, Jennifer Aniston ha dato spettacolo all'Ellen DeGeneres Show nelle vesti di conduttrice, incontrando tante fan di Friends negli studi della Warner Bros. E tra loro anche una supporter d'eccezione, la popstar e attrice, nonché sua amica, Selena Gomez. La Rachel di Friends, oggi cinquant'anni e radiosa come quando ne aveva la metà, non si è risparmiata nella sua apparizione dall'amica Ellen, sostituendo la conduttrice: durante la sua supplenza della Degeneres, ha partecipato ad una sorta di candid camera in cui ha sorpreso diverse giovani fan di Friends, tutte ragazze, arrivate negli studi della Warner Bros per visitare il set della storica sit-com e rimaste scioccate dalla presenza dell'attrice. Nascondendosi dietro all'iconico divano arancione del Central Perk, ... optimaitalia

reclu : Me urge un Brad Pitt/Jennifer Aniston, pero con Alex Turner/Alexa Chung. - ShikuzuMimika : RT @fallinzay: Selena: “I worked my a-, sorry” Jennifer: “you can say a$$. oh no you can’t” VOGLIO JENNIFER ANISTON NEI PANNI DELL’INTERV… - stranaperfezion : RT @fallinzay: Selena: “I worked my a-, sorry” Jennifer: “you can say a$$. oh no you can’t” VOGLIO JENNIFER ANISTON NEI PANNI DELL’INTERV… -