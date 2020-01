"Io e Alberto Angela siamo simili. Amadeus? Frainteso, non è sessista" (Di sabato 25 gennaio 2020) Vent’anni fa, quando è nata l’idea, Maria De Filippi non poteva immaginare che sarebbe diventata una storia di successo: “C’è posta per te” è uno dei pochi programmi capace di arrivare — ancora oggi — al 30% di share. E in grado di catturare un pubblico misto, fatto anche di giovani. In questo - spiega la conduttrice al Corriere della Sera - si sente simile ad Alberto Angela. «Ecco, lui è un grande divulgatore. Per me è bravissimo, come era bravo Baricco: spiegava i libri in camicia azzurra, con le maniche arrotolate e io stavo a seguire tutto quello che diceva appesa alla tv. Angela ha un modo che non è impositivo nella divulgazione. Non ti dice: io sono acculturato e tu ignorante seguimi. Non è mai presuntuoso, non è mai il conduttore invadente o invasivo, la sua non ... huffingtonpost

