Inzaghi: “Meritato di vincere, stiamo facendo qualcosa di grande” (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCittadella (Pd) – Le parole di Filippo Inzaghi al termine della gara di Serie B che ha visto il Benevento essere ospite del Cittadella. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Tombolato” per affrontare la formazione di Roberto Venturato. Questi i temi affrontati in conferenza dal tecnico della Strega dopo la sfida con i granato. Partita – “La squadra ha fatto un’ottima partita e nel primo tempo meritavamo di andare in vantaggio“. Classifica – “Siamo a +15 sulla terza, per noi questa è la cosa più importante“. Arbitro – “Non ne parlo, a volte gli episodi sono a favore e altre volte contro“. Prestazione – “Abbiamo meritato di vincere. Se pensiamo che abbiamo venti punti di vantaggio su una squadra come il Cittadella, ci ... anteprima24

TV7Benevento : Cittadella – Benevento, Inzaghi: “Abbiamo meritato di vincere, non parlo di arbitri”... - infoitsport : Lazio, Inzaghi: 'Napoli aiutato dal pubblico. Avremmo meritato di più' - IoNascoQui : Napoli – Lazio 1-0 Inzaghi in conferenza stampa: “Nonostante il Napoli sia una grande squadra, avremmo meritato un… -