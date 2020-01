Intossicazione da monossido di carbonio, due famiglie in ospedale a Cimnago e Saronno (Di sabato 25 gennaio 2020) Momenti di paura nella notte per due famiglie che sono rimaste intossicate da monossido di carbonio in incidenti avvenuti a Saronno (Varese) e Cimnago (Monza e Brianza). Otto persone sono finite in ospedale, tutte in codice giallo e non in pericolo di vita. Tra loro anche due bambini di 6 e 7 anni. fanpage

zazoomblog : Monza intossicazione di monossido: 4 persone in codice giallo in ospedale - #Monza #intossicazione #monossido: - grupposandonato : Una #ricerca italiana ha permesso di validare uno strumento di raccolta dati per il registro italiano degli avvelen… - FranzoniFilippo : Crema - Intossicazione da monossido, due giovani in ospedale | Il Nuovo Torrazzo -