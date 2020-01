Intervista al Fatto Quotidiano, le precisazioni del sindaco Mastella (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoIl sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha inteso precisare attraverso una nota alcuni dei passaggi dell’Intervista concessa al Fatto Quotidiano e pubblicata sull’edizione odierna. “In riferimento all’Intervista al sottoscritto pubblicata oggi da Il Fatto Quotidiano e al seguente stillicidio di notizie, esternazioni e affermazioni ecco la verità. Nell’Intervista non ho mai parlato di fetenzie, tra l’altro è un termine che non mi appartiene, e nemmeno di appalti, sub appalti, micro appalti e incarichi. È una domanda del giornalista Antonello Caporale alla quale io ho risposto affermando che mi dimetto. Così come non ho mai detto nell’Intervista che un mio consigliere è stato arrestato ma è stato un errore del giornalista. Per cui è evidente che non ho mai parlato di ricatti e di questioni gestionali, dalle quali sono assolutamente ... anteprima24

