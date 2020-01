Inter, Conte e il mercato: “Non abbiamo mica comprato mezzo Real Madrid” (Di sabato 25 gennaio 2020) A poche ore dalla sfida di campionato contro il Cagliari, il tecnico nerazzurro ha fatto il punto sulle trattative di mercato: "Il direttore è stato molto chiaro: se ne partono due ne arrivano due, se ne vanno via tre ne arrivano tre. E' matematica. Sono arrivati calciatori che non giocavano da un bel po e ci vorrà del tempo per rimetterli a posto perché ci diano una mano". fanpage

