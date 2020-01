Inter Cagliari: le chiavi tattiche del match (Di sabato 25 gennaio 2020) L’assenza di Brozovic complica i piani dell’Inter di Conte. Contro il Cagliari, si chiederà molto ai difensori nell’impostazione L’infortunio di Brozovic è una brutta gatta da pelare per l’Inter. Il Cagliari è una squadra che fa tanta densità centrale, non presa in avanti ma scherma bene le soluzioni di passaggio tra le linee. Per l’Inter quindi non sarà semplice trovare le punte. Senza il croato, Conte chiederà molto ai difensori dell’Inter. Lo sappiamo, nel suo calcio i 3 centrali sono quasi dei registi aggiunti. Avranno loro ancora più responsabilità del solito in fase di impostazione, con l’obiettivo di muovere la pressione dei sardi. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

