Inps, carta d’identità elettronica per lavoratori: quali cambiamenti comporterà? (Di sabato 25 gennaio 2020) Presto la carta d’identità elettronica sarà obbligatoria per poter aver accesso ai servizi riservati ai lavoratori. Ecco come funzionerà questo strumento innovativo Inps (foto web) Dal 24 gennaio 2020 è ufficialmente partita la collaborazione tra l’Istituto di Previdenza Sociale e il Poligrafico e Zecca dello Stato. Questo percorso prevede l’obbligatorietà della carta d’identità elettronica per accedere ai servizi Inps riguardanti il lavoro. Nello specifico i cittadini potranno grazie a questo nuovo ed innovativo strumento, potranno usufruire del Portale dei pagamenti. Inoltre è possibile controllare la posizione contributiva e previdenziale ed entrare nell’area riservata ai servizi dedicati ai lavoratori. LEGGI ANCHE -> Meno soldi sulle pensioni di Gennaio 2020, clamoroso errore dell’Inps carta d’identità elettronica, ... chenews

